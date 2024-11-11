TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barışın ve insanlığın yeniden kurulduğu bir dünya sisteminin kurulması için mücadele edeceğiz

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dünya sistemi için yeni bir dönemin kurulması artık kaçınılmaz olarak ihtiyaç haline gelmiştir.

Bütün dünyada hakkaniyetin, adaletin, barışın ve insanlığın yeniden kurulduğu bir dünya sisteminin kurulması için mücadele edeceğiz.

Türkiye'nin milli teknolojik hamlelerinin akamete uğratılması için nice ayak oyunlarının yapıldığını çok iyi biliyoruz.