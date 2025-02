TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barışın temini için her türlü desteği vermeye hazırız

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kurtulmuş ve Matviyenko, ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik iş birliğinin uzunca bir süredir devam ettiğini ve ülkeler arasındaki ilişkilerin olumlu bir seyirde ilerlediğini söyledi. Türkiye ve Rusya arasında ekonomi, eğitim, kültür, turizm ve enerji alanlarındaki iş birliğinin kayda değer bir seviyeye geldiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacminin 54 milyar doları aşması önemlidir ama henüz yeterli değildir. Ortak hedefimiz 100 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirmek olacaktır. Bunun da en kısa zamanda gerçekleşeceğini ümit ediyoruz ve bu çerçevede çalışmayı sürdürüyoruz. 2024 yılında 6,7 milyon Rus turist, Türkiye'yi ziyaret etti. Bu yıl ise bu rakamın 7 milyonu aşacağını ümit ediyoruz. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmalar, ne yazık ki Rusya'nın karşılaştığı ambargolar dolayısıyla bir miktar gecikmiş olmakla birlikte ilk reaktörün bu yıl sonunda faaliyete başlaması öngörülüyor. Ümit ederim ki ikili ilişkilerimiz, ortak kültürel benzerlikleri olan halklar arasındaki ilişkilerin daha da artırmasını mümkün kılacak" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ İRADESİNİN OLUMLU OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş boyunca gösterdiği tutumdan bahseden Numan Kurtulmuş, "Bu savaş, 2 ülke arasında bir savaş olmanın ötesinde, Rusya ile batı arasında topyekun bir savaş olma potansiyeli taşımıştır. Biz Türkiye olarak her iki ülkeyle de komşu olan, konuşabilen bir ülke olarak; bir an evvel bu savaşın sonlandırılması, her iki halkın da kabul edeceği, onların yararına olacak ortak bir sonucun temin edilmesi için başlangıcından itibaren diyalog yolunun açık olması, diplomasi masasının mutlaka sürdürülmesi ve müzakerelerin gerçekleştirilmesi için olağanüstü bir çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; Rus ve Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe'de bir araya geldiklerini ve neredeyse nihai anlaşmanın ön metni olan metnin üzerinde mutabık kaldıklarını biliyoruz. Ama o dönemin şartları içerisinde maalesef bazı güçler, savaşın devamından yana tavır koydukları için ne yazık ki aradan geçen bunca süreye rağmen barış gerçekleşmedi. Rusya ile Ukrayna arasında ortaya konulmuş olan barış iradesinin olumlu olduğu kanaatindeyiz ve barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Ara buluculuk da dahil olmak üzere müzakerelerde kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız. Bu süre içerisinde bildiğiniz gibi Türkiye'nin bu tavrı çok önemli ve değerli sonuçlar ortaya çıkarmıştır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, savaş boyunca Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde Tahıl Koridoru'nun açık tutulduğunu ve iki ülke arasında esir takası gerçekleştiğini söyledi.

'SURİYE'DE ORTAK PERSPEKTİFE SAHİBİZ'

Görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye politikasına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak yeni Suriye yönetiminden beklentilerimizi 3 temel noktada özetlemek mümkündür. 1'incisi Suriye'de toprak bütünlüğünün temin edilmesidir. 2'ncisi Suriye'deki bütün grupların temsil edildiği kapsayıcı bir sistemin kurulması, yönetimin inşa edilmesidir. 3'üncüsü ise başta DEAŞ ve PYD/YPG olmak üzere Suriye'de konuşlanmış olan ve faaliyet gösteren bütün terör gruplarının ortadan kaldırılması, tasfiye edilmesi ve Suriye'nin egemen milli yapıya sahip olmasıdır. Bu konularda ortak bir perspektife sahip olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim. Ayrıca Suriye devletinin yeniden yapılanması ve şehirlerin imarı konusunda Rusya'nın katkılarının olmasını temenni ettiğimizi ifade ettim. Bu konuda, Suriye'nin mevcut yönetimiyle yapıcı ilişkiler içerisinde olduklarını ifade ettiler. Beklentimiz, uluslararası camianın Suriye'nin kurumsal kapasitesinin arttırılmasına ve şehirlerin imarına samimi destek vermesinin temin edilmesidir."

'FİLİSTİN BÜTÜNÜYLE FİLİSTİNLİLERİNDİR'

İsrail'in Gazze'de soykırım boyutuna varan saldırılarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Rusya Federasyonu'nun iki devletli çözüme çok kuvvetli bir destek vermesi, konjonktür ne olursa olsun Filistin halkının haklı davasının yanında yer aldığını bir kez daha duymak bizim için memnuniyet vericidir. Filistin bütünüyle Filistinlilerindir. Filistin topraklarının bir kısmının, hayali birtakım fantezilerle ele geçirilmeye çalışılması senaryoları, asla kabul edilemez, böylesine tavırlara asla izin verilmez. Gazze Gazzelilerindir, kıyamete kadar da Gazzelilerin toprağı olarak kalacaktır. Gazze'yi bir sayfiye yerine dönüştürme fantezilerinin maalesef bir şekilde ortaya konulması ise çok açık söylüyorum; her şeyden önce 50 bine aşkın Filistinli masum insanın kanına, canına, topraklarını korumak için o toprağa düşen insanların hatıralarına büyük bir saygısızlık ve büyük bir insanlık suçudur. Dolayısıyla Filistin meselesinde de Rusya Federasyonu ile yakın görüşlere sahip olduğumuzu görmek memnuniyet vericiydi" dedi.

'UMARIM MEDENİ BİR DİYALOĞA DÖNMÜŞ OLURUZ'

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ise Türkiye ile Rusya parlamentoları arasındaki diplomasi trafiğinin arttığını ve görüşmelerde hassas konuların ele alındığını söyledi. Matviyenko, 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelere değinerek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümünden yanalar. Bunun için ciddi adımlar atılıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler yapıldı. Ben detaylarını paylaşmayacağım; çünkü zaten vakıfsınız bu konuya. Hemen hemen anlaşma sağlandı. Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanımıza barış sürecinin başarı ile sonuçlanması adına tekliflerde bulundu. Biz de olumlu gördük tekliflerini. Fakat daha sonra Cumhurbaşkanı Zelenskiy geri adım attı. Yani barışı isteyen kim, istemeyen kim, ortadadır. Savaşı devam ettirmek isteyen kim, o da rahatlıkla anlaşılabiliyor. Bugün ise İstanbul'da Rusya'nın ve Amerika'nın çalışma grupları görüşüyor. Onlar ilişkilerinin tam olarak normalleşmesi, diplomatik misyonlarımızın çalışmalarının yeniden düzenlenmesi konularını görüşüyorlar. Umarım bu toplantı sayesinde medeni bir diyaloğa dönmüş oluruz" dedi.