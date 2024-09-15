TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Haberin Devamı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Nuri Paşa'yı ve komutasında düşmana karşı yiğitçe savaşan tüm kahramanları, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Aziz hatıraları yad, ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

KAFKAS İSLAM ORDUSU'NUN BAKÜ'YÜ KURTARIŞININ 106. YIL DÖNÜMÜ

Azerbaycan, 15 Eylül 1918'de Bakü'nün işgalden kurtuluşu uğruna şehit olan Türk askerlerinin aziz hatırasının minnetle anıldığını bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X hesabından, Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Azerbaycan-Türkiye kardeşlik tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılan 15 Eylül'de, Bakü'nün işgalden kurtuluşu uğruna şehit olan tüm kardeşlerimizin aziz hatırasını minnetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

BAKÜ'NÜN KURTULUŞU

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Azerbaycan, Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130 şehit verdi.