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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Göktaş ve çocukları kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Mahinur Özdemir Göktaş#TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Göktaş ve çocukları kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 17:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 25'inci Ulusal Çocuk Forumu nedeniyle Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti.

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TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 25'inci Ulusal Çocuk Forumu nedeniyle Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini kabul etti. Meclis'te gerçekleşen kabulde, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri Dilara Özdemir ve Ali Ender Aygün, 25'inci Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'ni okudu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Göktaş ve çocukları kabul etti

‘BİLDİRGENİN, ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUM’

Meclis Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ulusal Çocuk Forumu dolayısıyla Ankara'da bulunan çocuk temsilcilerini, Türkiye demokrasisinin merkezi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde ağırladık. Bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumu'nun ve büyük bir emeğin sonucu olarak hazırlanan Sonuç Bildirgesi'nin, çocuk haklarıyla ilgili çalışmalara ışık tutacağına inanıyor, bildirinin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi. 

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Göktaş ve çocukları kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Göktaş ve çocukları kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Göktaş ve çocukları kabul etti

 

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#Numan Kurtulmuş#Mahinur Özdemir Göktaş#TBMM

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