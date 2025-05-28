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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#Azerbaycan Bağımsızlık Günü#Sosyal Medya
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycanın Bağımsızlık Gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 10:54

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor; siyasi, tarihi ve kültürel ortaklıklarımızın da ötesinde derin bağlarla pekişen kardeşliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum. 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla, her şart ve platformda bir ve birlikte olduğumuz Azerbaycan'ın bu gurur gününde, kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla yad ediyor, Azerbaycan halkına barış, huzur ve refah dolu bir gelecek diliyorum."

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#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#Azerbaycan Bağımsızlık Günü#Sosyal Medya

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