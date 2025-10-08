TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Artık çanlar İsrail için çalıyor

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sumud filosu etrafında oluşan mahşeri vicdan, insani duruş İsrail için çok kuvvetli bir alarm zilidir. Kimse bulunduğu gemisini terk etmedi. Karşılarında Akdeniz'deki güçlü bir donanma olmasına rağmen kimse geri adım atmadı. Artık çanlar İsrail için çalıyor. Bu barbarlığın sonu mutlaka vardır. Bu sonun artık hazin bir son olduğunu göreceğiz.

İki yılın sonunda o mazlum halk dimdik ayakta. Şehitlerine saygı ile hareket ediyorlar ve topraklarımızı bırakmayacağız diyorlar. O küçücük Filistinli evlatlarımıza, yaşlılara şükranlarımızı sunuyoruz.

İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın