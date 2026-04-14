TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi'yi konuk etti

Parlamentolar Arası Birliği'nin 152’nci Genel Kurulu’nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleşen görüşmede, TBMM ile Arap Parlamentosu arasında iş birliğinin tüm yönleriyle geliştirilmesi, İsrail’in Gazze’nin yanı sıra Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları ve Körfez’deki durum başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, gerilimler, çatışmalar ve büyük türbülanslara karşı bölge ülkelerinin uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye’nin, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve savaşların sona erdirilmesi için olağanüstü bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.