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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankaranın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 11:13

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mize karargah olma payesini, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda da onurla taşıyan Ankara'nın, başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünü yürekten kutluyor, Ankaralı hemşehrilerime muhabbetlerimi sunuyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize, gazilerimize ve onun kahraman vekillerine; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Ankara

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