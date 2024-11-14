TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü

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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, görüşmede, geçen temmuz ayında Washington'daki Amerika Diyanet Merkezi’nde heyette yer alan isimlerin birçoğunun bulunduğu bir toplantı yaptıklarını, İslam dünyasını etkileyen birçok konuyu ele aldıklarını hatırlatarak, bugün de Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

ABD’deki Müslüman toplumun temsilcilerinin yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini dile getiren Kurtulmuş, topluluklar arasında, kurumlar ve dernekler arasında daha yakın işbirliği ve iletişimin artırılmasının önemine dikkati çekti.



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Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının, Filistin konusunda yeni bir dönemi başlattığını belirten Kurtulmuş, Müslümanlar olarak bütün çabayı bu temel mesele üzerine yoğunlaştırmak gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in saldırganlığına karşı durmak, Filistin meselesine bir çözüm bulabilmek için ise mücadeleyi her alanda sürdürmenin önemini vurgulayan Kurtulmuş, İsrail’in uluslararası alanda yalnızlaştırılması, İslam ümmetinin birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, Filistin meselesinin sadece Müslümanların değil insanlığın ortak bir meselesi haline dönüştürülmesi için yoğun çaba içerisinde olunması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin hem hükümetiyle hem parlamentosuyla hem de halkıyla Filistin meselesinde aynı düşündüğünü ve Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye olarak İsrail’in insanlık dışı saldırılarının sona ermesi ve bu konudaki insanlık cephesinin daha da kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Başkanı Oussama Jamal’ın da aralarında bulunduğu Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarını bir süre takip etti, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı.