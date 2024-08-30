TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbâli için hiç düşünmeden "Ya İstiklâl Ya Ölüm" diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır.

30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun…

Allah’a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegâne dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.

30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.