TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un baro yasa taslağı yorumu: ‘Rehberlerin de çoklu meslek kuruluşu var’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün Meclis’te gazetecilerle sohbetinde, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı “çoklu baro” yolunu da açan çalışmayla ilgili şunları söyledi: “Anayasa bunlara kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olarak yaklaşıyor. Çoklu kurulabilen meslek kuruluşları da var. Örneğin turist rehberleriyle ilgili meslek örgütünde konu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) de götürülmüş ve AYM bunu anayasaya aykırı bulmamış. Anayasa bunların amaçları dışında faaliyet gösteremeyeceklerini de söylüyor. Gösterdikleri takdirde mahkemeye başvurulabilir ve yönetimleri düşürülür diyor. Bazı kesimler parti kuramadıkları için meslek kuruluşlarını parti olarak kullanmaya çalışıyor. Mesela bir baroda farklı görüşlerden üyeler var, bazen bir baro başkanı bir görüş ifade ediyor ama üyelerinin önemli bölümü aynı görüşte değil. Onun için bunların meslekle ilgili kalmaları lazım. Anayasaya hep beraber uyalım.”

MECLİS’TE 10 KORONA VAKASI

Şentop, Meclis’te 9’u personel, biri Meclis’te görev yapan TV kameramanı olmak üzere 10 koronavirüs vakası saptandığı bilgisini de verdi. Şentop, bunlardan 7’sinin iyileşerek görevlerine döndüğünü belirtirken, üçünün tedavilerinin ise sürdüğünü söyledi. Temas ettikleri kişilerin tarandığını, ancak bunlardan testi pozitif çıkan olmadığını söyleyen Şentop, milletvekilleriyle ilgili de, “Onlarda bir şey yok, zaten isteyenlere gerekli testler de yapılıyor” dedi. Şentop, Meclis’teki kavga görüntüleri anımsatılınca da, “Malum gerginlik olunca yumruklar da oluyor, COVID onu görünce kaçıyor” diye espri yaptı.

ORTADA BİR YARGI KARARI VAR

Milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu ile ilgili yargılamada gündeme gelen dokunulmazlık tartışmasıyla ilgili de “Her seçim yeni bir dokunulmazlık kazandırır, her biri ayrı dokunulmazlıktır” görüşü hatırlatıldı. Şentop, Berberoğlu ile ilgili kararın alındığı Yargıtay dairesinde bu görüşe sadece bir üyenin katıldığını belirterek, “Yargıtay bu kararıyla, üçüncü bir istisna daha getirmiştir. Sonuçta ortada uyulması gereken bir yargı kararı var” dedi.

UYGULAMAK ZORUNDAYIM

Şentop, Berberoğlu ile birlikte HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekillerinin düşürülmesine ilişkin de, “Kesinleşmiş bir yargı kararı önüme gelmiş, uygulamak zorundayım. Uygulanmasın desem, o zaman da, yargı kararlarından beğendiğini uyguluyor beğenmediğini uygulamıyor denir. Bütün örnekleri inceledim, teamül okutulsun diyor. Bu kararları okutmama gibi bir yetkim yok” diye konuştu.