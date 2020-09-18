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ANKARA,(DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan şehit 2 asker için başsağlığı mesajı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan şehit 2 asker için başsağlığı mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe - Kaplan operasyon bölgesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehadete yükselen kahraman askerlerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ile Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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