MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Pınar Gültekin açıklaması
GeriGündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Pınar Gültekin açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 15:57,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Pınar Gültekin açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Pınar Gültekin açıklaması
Abone Olgoogle-news

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." dedi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Şentop, Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.
Mustafa Şentop, paylaşımında, "Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz." ifadesine yer verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle