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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İtalya'ya G20 mesajı

#Mustafa Şentop#İtalya#G20
TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan İtalyaya G20 mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin İtalya'dan, Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecine destek konusunda ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik daha aktif bir tutum benimsemesini beklediğini belirtti.

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İtalya'nın ev sahipliğinde geçen hafta yapılan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılan Başkan Şentop, ülkenin önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'ya "İtalya ile Türkiye arasında küresel konular için iş birliği faydalı" başlıklı bir makale kaleme aldı.

İtalya'nın "Yeryüzü, İnsanlar ve Refah" olarak belirlediği öncelikler bağlamında önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını, P20 zirvesinin de bunlardan biri olduğunu belirten Şentop, "P20, aynı öncelikler doğrultusunda salgının sebep olduğu sosyal sorunlar ve istihdam krizine çözüm önerileri, ekonomik büyümenin yeniden canlandırılmasına yönelik tedbirler ile çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, bu konuların yanında tüm dünya için ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları da beraberinde taşıyan göç konusunu da uluslararası camianın ortak bir sorumluluk alanı olarak P20 gündemine taşıdıklarını aktaran Şentop, G20 artık sadece ekonomik ve finansal konuları değil, aynı zamanda insanî ve sosyal meseleler dahil birçok konuyu ele alan bir platforma dönüştüğünü belirtti.

Son 20 yılda 11 Eylül gibi terör saldırıları, Arap Baharı gibi politik kırılmalar, Kovid-19 gibi salgınlar, çeşitli krizler ve belirsizliklerin dünyanın gündeminde yer aldığını kaydeden Şentop, "Birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşların tüm bu gelişmeler karşısında aciz kaldığı ve ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap veremediği herkesin malumudur. Böyle bir dönemde G20’nin kendisinden beklenen liderliği sergilemesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Türkiye ile İtalya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulmak için işbirliği içinde çalışma iradelerini G20'ye de taşımalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

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İtalya’nın, Türkiye’nin AB üyelik sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik verdiği ilkesel desteğin memnuniyet verici olduğunun altını çizen TBMM Başkanı, şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye, İtalya’nın bu konuda daha aktif bir tutum benimsemesini ve desteğini önümüzdeki dönemde de devam ettirmesini beklemektedir. Akdeniz havzasında paylaştıkları ortak tarih ve değerlerin yanında müşterek menfaatleri de bulunan İtalya ve Türkiye stratejik ortaklığa sahip dost ve müttefik iki ülkedir. Mevcut stratejik ortaklık ikili, bölgesel ve küresel konularda çok yönlü iş birliği geliştirmek için önemli bir zemin sunmaktadır."

Türkiye ile İtalya arasında ekonomik potansiyelin yüksek olduğuna ve ilişkilerin güçlü olduğuna işaret eden Şentop, "İtalya, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret alanında önemli bir ortağıdır. Geçtiğimiz yıl, 977 milyon dolarlık yatırımla İtalya, ülkemize en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu. Türkiye ve İtalya, salgın öncesinde 20 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılması hedefine ulaşmak için birlikte çalışmayı sürdürmelidir. Bu bağlamda 2021 yılının ilk yedi ayındaki ikili ticaretin, salgın öncesindeki seviyeyi aşması umut vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Şentop, makalesinde şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında Akdeniz’in sıcak kanlı iki halkı arasındaki ilişkilerin sosyal ve kültürel olarak da geliştirilmesi Türkiye-İtalya ilişkilerini çok daha ileriye taşıyacaktır. İtalya ziyaretim çerçevesinde gerçekleştirdiğim üst düzey temasların, iki ülke ve G20 ülkeleri arasında halihazırda mevcut yakın ilişkileri daha da güçlendireceğini umut ediyorum."

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#Mustafa Şentop#İtalya#G20