MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan İsrail’e tepki
GeriGündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan İsrail’e tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 21:38,Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan İsrail’e tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan İsrail’e tepki
Abone Olgoogle-news

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'a destek veren İsrail'e ilişkin, "Uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail, diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan'a destek vermiş. Bozacının şahidi şıracı" dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan'a destek vermiş. Bozacının şahidi şıracı. Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki iki yanlış bir doğru etmez. Türkiye, Mavi Vatandaki haklarını korumakta kararlıdır" ifadelerini kullandı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle