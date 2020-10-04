TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ermenistan'a kınama

Şentop paylaşımında, "Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi.