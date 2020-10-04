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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ermenistan'a kınama
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyadan yayımladığı bir mesajla Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını kınadı.
Şentop paylaşımında, "Azerbaycan'ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu'na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi.
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