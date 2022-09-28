TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan, Alman Meclis Başkanı’na kınama mektubu

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TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini Almanya Federal Meclisi Başkanı Brbel Bas’a gönderdiği mektupla kınadı.



Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretemiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde oluşturduğu olağanüstü infiali dile getirip, bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye-Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz."

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ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin ifadeleri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Aşağı Saksonya Eyaleti seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" dedi.

'BAYAĞILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTE'

Bilgiç, Kubicki'nin ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur.



Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.





