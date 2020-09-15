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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı ile görüştü

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke meclisleri arasındaki temasların artırılmasının karşılıklı olarak dile getirildiği görüşmede, TBMM Başkanı Şentop, Mammedova'yı Türkiye'ye davet etti. Mammedova ise en kısa zamanda Şentop'u Türkmenistan'da görmek istediklerini belirterek davette bulundu. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye’nin Türkmenistan’daki enerji yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Özellikle enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesinin hem ikili, hem de bölgesel önemine işaret edildi.

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