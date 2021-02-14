MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun
GeriGündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun
Abone Olgoogle-news

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK tarafından öldürülmesine ilişkin, "Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel’un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle