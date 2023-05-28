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TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#Secim2023#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 12:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesindeki Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda kullandı. Şentop, “Ben seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği için, istikbali için, güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesindeki Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'na geldi. TBMM Başkanı Şentop’a, eşi Sabriye Şentop ve kızları, Saliha Gülru, Seniha Begüm Şentop eşlik etti. Şentop ailesi oylarını 3295 nolu sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından TBMM Başkanı Şentop, okul bahçesinde vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çekildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

 "SEÇİM SONUÇLARININ GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Okul bahçesinde açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyumuzu kullandık hayırlı olsun. Gerek burada gördüğüm kadarıyla, gerekse farklı şehirlerden aldığım haberlere göre, zaten sakin bir şekilde sükûnetle gidiyor. Fakat daha hızlı gidiyor önceki seçime göre. Hem milletvekili seçiminin sonuçlanmış olması, yapılacak işleri azalttığı için, hem de çok kolay karar verebilme imkanı var bu seçimde. Ben milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını Cenabı Hakk’tan diliyorum. Her zaman seçimleri büyük bir olgunlukla milletimiz yapmıştır ve büyük bir basiretle kararını vermiştir. Ben seçim sonuçlarının memleketimizin geleceği için, istikbali için, güçlü ve büyük Türkiye için hayırlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Şentop#Secim2023#İstanbul

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