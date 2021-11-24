TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretmenlerle bir araya geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Aralıka beyaz başlangıç Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyorAralık'a beyaz başlangıç! Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyor#Meteoroloji
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Bakan Karaismailoğlu tarih verdiTürksat uydu filosunun en güçlüsü olacak! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi#Bakan Karaismailoğlu
Çektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür dilediÇektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür diledi #Dior
Dehşet apartmanı Ekinin annesinden yürek burkan haykırışDehşet apartmanı! Ekin'in annesinden yürek burkan haykırış#Adana
Korkunç olay Baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulunduKorkunç olay! Baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulundu#Samsun
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi#Estetikli Ünlüler
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
Planı açıkladı Tüpraştan dev yatırımPlanı açıkladı! Tüpraş'tan dev yatırım#Tüpraş
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretmenlerle bir araya geldi

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#24 Kasım Öğretmenler Günü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretmenlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Şentop, "Değişen dünya şartlarında çocuklarımız, sizlerin rehberliğine emanettir" dedi.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'deki kabulde, öğretmenlere yurdun her köşesinde verdikleri hizmetleri için teşekkür etti. Şentop, 20-25 yıl öncesinde bilgiye ulaşmanın zor olduğunu belirterek, "Kitaplar, kütüphaneler ve hatırlarsanız gazetelerin kupon karşılığı dağıttığı ansiklopediler bizim bilgiye ulaşma ve öğrenme kaynağımızdı. En önemlisi sizler yani branşlarında uzman öğretmenlerimiz, bilgiye erişim noktasında olmazsa olmazımızdı. Bugün ilkokuldan sonra hangi yaş grubu olursa olsun çocuklarımız, kendi seviyesindeki bilgiye ulaşma noktasında, bizim geçirdiğimiz öğrencilik dönemlerinden çok farklı bir zamana doğdular. Bugün 10 yaşından itibaren neredeyse bütün çocuklar, avucunun içinde dünyayı taşıyor. Elektronik cihazlar ve telefonlarla yapılacak işlemlerde aile büyüklerine onlar yardım ediyor" dedi.

'ÖĞRETMENLİĞİN PARADİGMALARI DA DEĞİŞMEYE BAŞLADI'

Haberin Devamı

Gelişen teknoloji ve hızlı değişen dünya ile birlikte öğretmenliğin paradigmalarının da değişmeye başladığına kaydeden Şentop, "Eğer öğrenci herhangi bir konuda meraklıysa öğretmeninin ona vereceği bilgiden çok daha fazlasına kolayca ulaşabiliyor. Hatta dünyanın bir ucunda henüz basımı yapılmamış kitaplara, herhangi bir platformdan satın aldığınız e-kitaplara hızlıca sahip olabiliyorsunuz. Ancak özellikle salgın döneminde, yaklaşık 1,5 yıl yapılan çevrimiçi derslerle yakinen müşahede ettik ki okullar; sadece bilgi öğrenilen yerler, öğretmenler de bilgi aktaran insanlar değil. Salgın sayesinde öğretmenliğin bildiğimiz manadan daha başka işlevlerinin öne çıktığı gerçeğini daha iyi kavradık. 'Rehber ve rol model' olma vasfının işte bu öne çıkan vasıfların başında gelmektedir" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretmenlerle bir araya geldi

'ÇOCUKLARIMIZ SİZLERİN REHBERLİĞİNE EMANETTİR'

Şentop, öğrencilerin öğretmenlerin rehberine eskisinden daha çok ihtiyaç duyacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Branşınız ne olursa olsun yeni teknolojik gelişmeleri, yeni trendleri öğrencileriniz kadar yakından takip etmeniz gerekiyor. Öğretmenlik mesleğini icra edenlere atfedilen yaşlanmama özelliği buradan kaynaklanıyor aslında. İnsanın olduğu, hayatın olduğu her yerde varsınız. Coğrafi zorluklar, iklim şartları ne olursa olsun sizlere emanet edilen evlatlarımıza bir harf öğretebilmek için büyük bir sabır ve gayretle çalışıyorsunuz. Gözlerinizin içine bakan ya da bakmıyorsa neden bakmadığını sorgulama gereği hissettiğiniz, derdiyle dertlendiğiniz, elinizde şekillenmeyi bekleyen çocuklarımızın da şefkatli öğretmenlere ihtiyacı var. Değişen dünya şartlarında çocuklarımız, sizlerin rehberliğine emanettir."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğretmenlerle bir araya geldi

Haberin Devamı

BAKAN ÖZER: TÜRKİYE HEDEFLERİ OLAN BİR ÜLKE

Bakan Özer de, Türkiye'nin büyük hedefleri olduğuna dikkati çekerek, "Bu hedefleri gerçekleştirmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için olağanüstü bir gayret göstermektedir. Ne mutlu bize ki, genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz aynı zamanda dinamik, yeniliklere ve değişime hızla adapte olabilen çok değerli bir öğretmen gücüne de sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilimde, kültürde ve irfanda, sanatta ve sporda ilerleme göstermek hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. İşte bu hedef doğrultusunda yetiştirmek istediğimiz çocuklarımızı; yüzeysel bir eğitim anlayışı yerine medeniyet çizgimize uygun bir yaklaşımla, çok yönlü düşünebilen, milli ve manevi değerlerin yanında evrensel insani değerleri de özümsemiş bireyler olarak geleceğe hazırlamak en önemli gayemizdir" ifadesini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiSağlık Bakanlığı duyurdu: Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#24 Kasım Öğretmenler Günü

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde