TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Meclis’te çok kapsamlı bir mutfak kurmalıyız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hürriyet’in sorularını yanıtlarken Meclis içtizüğü, iklim değişikliği ve yeni sistemle birlikte kaldırılan başbakanlık ve bakanlık mutfakları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı:

(Siyasi etik ve Meclis içtüzüğü değişiklik çalışması hangi aşamada?) Meclis için yeni bir içtüzük yapılmalı. Mevcut içtüzük 1973 yılında hazırlanmış. Özellikle son Anayasa değişikliği ile benimsenen yeni hükümet sistemi sebebiyle içtüzüğün de yeni hükümet sistemine göre hazırlanması lazım, kanaatimce. Uzun zamandır konuşulan siyasi etik konusunun da artık bu dönem, ortak anlayışla bir çözüme kavuşturulacağına inanıyorum.

KOMİSYONLAR GÜÇLENDİRİLMELİ

(İçtüzükte en kritik değiştirilmesi gereken bölüm neresi?) Sistem değişikliği ile beraber, başbakanlıktaki, bakanlıklardaki mutfaklar kaldırıldı. Çünkü artık kanun teklifleri hükümet eliyle hazırlanmıyor. Şimdi bütün hazırlığın Meclis’te yapılması gerekiyor. Dolayısıyla çok kapsamlı bir mutfağın Meclis’te kurulması lazım. Bunun için Meclis komisyonlarının daha aktif çalışabileceği, doğrudan çalışma yürütebileceği, kanun hazırlığı yapabileceği, hatta kanun teklifinde bulunabileceği bir değişiklik yapmamız lazım. Komisyonlar güçlendirilmeli, ana düşünce bu olmalı.”

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