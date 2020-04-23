TBMM Başkanı Mustafa Şentop Hürriyet’e Meclis’in 100. yılını yazdı: Bir asrı geride bırakırken

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve bu anlamlı yıldönümünü coşkuyla ve iftiharla kutlarken, TBMM’nin kurulduğu dönemin çetin şartlarını ve o zorlukları aşma yöntemlerini hakkıyla değerlendirmek zorundayız.

Kurulduğu günden itibaren TBMM, ilki tam bağımsızlık, ikincisi millî irade olmak üzere iki temel üzerinde yükselmiştir. TBMM’nin 100 yılı, millî iradeye dayanarak Millî Mücadele’nin yürütüldüğü bir hamle sürecidir. Türkiye’nin güçlü, milletimizin salim ve müreffeh olmasının yegane yolu, bu iki esasın her birini diğerinin tamamlayıcı unsuru saymak ve demokrasimizi hassasiyet ve dikkatle takibi gereken bir değer olarak koruyup güçlendirmektir.

Kudretini Millî Mücadele’yi başarıya ulaştırma azminden alan Birinci Meclis, bu çetin süreci bütün farklılıkları bünyesinde barındırma kabiliyetiyle başarıya ulaştırmıştır. Birinci Meclis’ten bugüne kalan en önemli miraslardan birisi de işte budur. Ancak bu sayede, farklılıklarımızı çatışma gerekçesi değil, zenginleşme ve güçlenme vesilesi kılabiliriz.

İnsanlık, tarihin, coğrafyaların ve bütün paradigmaların yeniden şekillendiği yeni bir çağın eşiğindedir. Türkiye de bu yeni eşikte bir umut olarak yeniden hak ettiği mevkie yükselmektedir. Yüz yıl önce, yokluğa mahkûm edilmek istenen bir milletin varlık ve haysiyet mücadelesinin merkezi olarak doğan TBMM’nin bu yeni eşikte görevini layıkıyla yerine getireceğine, yükselen Türkiye’nin kararlı öncülerinden olacağına inancımız tamdır.

Bugünü farklı ve anlamlı kılan bir diğer husus da 23 Nisan’ın çocuklara adanmış bir bayram olmasıdır. Dünyada çocuklara yönelik ilginin ve dikkatin henüz var olmadığı bir dönemde, 1927’de milletin en önemli günlerinden birinin çocuklara bayram olarak hediye edilmesi, geleceği inşa iddiamızın bizlere yüklediği bir ödevdir. Çünkü çocuklarımız, bizlere emanet oldukları gibi bizim emanetimizi geleceğe taşıyacak yarının kahramanlarıdır. Bu vesileyle, bütün çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum.

Millî Mücadele’yi yöneten ve yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümünü andığımız bugün, iftihar, sevinç ve Yüce Meclis’e emek verenlere şükran duyma günüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, açıldığı günden itibaren TBMM çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi ve devlet adamlarımızı; Yeniden Büyük Türkiye yolunda şehadete yükselen, gazi olan; son olarak 15 Temmuz’da darbeye direnen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.