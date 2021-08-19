TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya'nın bağımsızlığının 76'ncı yıl dönümünü video mesajla kutladı. Şentop, Türk halkının, Endonezya'nın bu şerefli gününde mutluluğunu yürekten paylaştığını belirterek, "Ülkelerimiz arasında müşterek değerlerin mevcudiyetinin yanında, barış, istikrar ve refah temeline dayanan bir istikbale olan inancımız da ortaktır. Türkiye ve Endonezya, İslam dünyasının en büyük ve köklü demokrasilerindendir. Bugün bu iki Müslüman ülkenin kalplerinin her zamankinden daha yakın bir şekilde atması hepimizi memnun etmektedir" dedi.

TBMM'de, Endonezya Parlamentosu'nu yakın bir dost ve samimi bir ortak olarak gördüklerini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8, G-20, MIKTA ve ASEAN gibi uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemektedir. Bu anlayışla, parlamentolarımız arasında da temaslar artmakta, halklarımızın müreffeh geleceği için atılabilecek müşterek adımlar hakkında istişarelerimiz sıklaşmaktadır. Endonezya'nın 76 yıl önce ilan ettiği hürriyet ve tam bağımsızlık ideali domino etkisi yaratmış, ülke tarihinin ve dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Endonezya, sömürgeci ülkelerin Asya ve Afrika'da tek söz sahibi olmalarına meydan okurken bir yandan da 'Biz de varız, buradayız' demiştir. Günümüzde ise Endonezya'nın çok kültürlülüğü ve demokrasiye inancının sadece bölgesinde değil dünyada da bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz. Endonezya'nın milli ideallerinin başında ve bizim de tarihi tecrübelerimizden süzülüp gelen bir anlayışı ifade eden, 'çokluk içinde birlik olunması' ülkelerimizin değerlerinin ne derece 'bir' olduğunu yansıtmaktadır."

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