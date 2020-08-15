DHA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: BAE, Filistin davasına ihanet ediyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına, ihanet ettiğini açıkladı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor. Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir" ifadelerini kullandı.
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