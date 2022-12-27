TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan anayasa değişikliği teklifi açıklaması

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Anayasa ile ilgili hususa gelince tabii bunun çok muğlak kapalı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anaysa yapmak mı anayasa değiştirmek mi? Anayasa değiştirmekse anayasanın hangi maddeleri değişecek ve hangi maddeleri ile ilgili destek verilecek? Yapılabilir mi yapılabilir elbette. TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün.

Eğer bu anlamda getirilecek anayasa değişikliğine genel olarak bir destek verileceği ifade ediliyorsa bunun için yeterli sayı var bu yapılabilir. Vakit olarak da yeterlidir zaman bu anlamda.

Ancak ben böyle bir açık çek olabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Muhakkak maddeler üzerinde hangi maddelerin değişiklik teklifinin içine gireceği hangileriyle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı tartışılacaktır.

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Bu aşamada böyle bir konu bu tür müzakereler tartışmalar çerçevesi dikkate alınırsa şüphesiz zaman alır yetişmesi kolay değil bunun. Ama biz destek veriyoruz ne getirirseniz bunu destekleyeceğiz deniyorsa o kolay yapılabilir.

Sorun kalıcı olarak çözülmelidir. Hukuki düzenleme ile diyenler çoğunlukta. 400 üzeri oyla geçtiği zaman halk oylamasına sunulmuyor. Başörtüsü teklifinin geçeceğini düşünüyorum.

CHP’NİN ‘İMZA ATAMAZ’ TARTIŞMASI

Doğru değil, bilgisizlikten kaynaklanan bir iddia. Kanun değişikliği teklifine ilk imza atan başkan değilim. Bugüne kadar ben kendim kanun değişiklik teklifine imza atmamış isem, bugün bu değişiklik teklifine imza atıyorsam, benden önceki Meclis başkanları herhangi kanun teklifine imza atmamış ise ve ben ilk defa ben icat emiş olsam bu iyi niyetli tartışma olabilir ama öyle değil. Ben daha önce bir kanun teklifine imza atmışım. 27 Mayıs sonrası kurulan Yassıada mahkemelerinin kaldırılmasına yönelik düzenleme vardı, imza attım. O zaman Meclis başkanı imza atmasın diye tartışılmamış. Daha önceki Meclis başkanları da pek çok teklife imza atmış. Şimdi niye itiraz ediliyor diye düşündüğümüzde, ‘teklifin konusu’nu görüyorum. Gizli bir düşmanlık görüyorum.

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ERKEN SEÇİM İDDİASI: SİYASETEN ERKEN SEÇİMDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL

TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alabilir, 5’te 3 çoğunluk ile yapabilir, sayın cumhurbaşkanı da bu kararı alabilir. Siyaseten baktığımızda erken seçimden bahsedebilmek mümkün değil. Seçimlerin 1-2 ay önce yapılması erken seçim değildir. Buna karar verebilecek TBMM ya da sayın cumhurbaşkanıdır.

Sayın cumhurbaşkanının aday olması konusunda herhangi engel yok. Adaylıkla ilgili anayasa maddesi 101. madde tamamen değişmiş durumda.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİN YENİLENEMSİ ÇAĞRISI

Yerel seçimlerin herhangi ilde yenilenmesine dair bir imkan yok. Meclis üyelinde eksiklik olduğu zaman listelerden ekleme yapılıyor. Başkan ayrıldığı zaman Meclis’ten seçim yapılıyor. Anayasaya göre yerel seçimler 5 yılda yapılır, seçimlerin yenilenmesi mümkün değil. Yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik bir hüküm olmadığını biliyorum.

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TBMM’DE YILBAŞI TEBRİĞİ TARTIŞMASI

TBMM matbaasında basılacağı için siyasi görüş sınırı var.