Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya’da düğüne katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#Almanya#Dügün
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya’da düğüne katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 00:17

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Almanya’nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün’ün oğlu Hasan Basri Ergün’ün düğününe katıldı.

Haberin Devamı

Neo-Naziler tarafından kundaklanan evlerinde 5 aile ferdini yitiren "Bilge Ana" Mevlüde Genç’in taziyesi için Almanya’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, taziyesinin ardından Solingen’den Köln’e geçti. Şentop, burada İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün’ün oğlu Hasan Basri Ergün’ün düğününe katıldı. Şentop düğünde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem evlenen gençlere hem de Avrupa’daki kardeşlerine selamı var” dedi.

Almanya’ya yapılan iş göçüne değinen Şentop, “Evet inançları var, kültürleri var, örf ve adetleri var, buraya büyük bir medeniyetin çocuklarının geldiğini başlarda farkına varamadılar. Şimdi de ‘Burada ne işiniz var size niye ihtiyacımız var ki’ diyen yeni jenerasyonlar ortaya çıktı. Tarihi geçmişi bilmek bunun farkında olmak lazım“ dedi. Yapılan anlaşmalar uyarınca insanların burada çalıştıklarına değinen Şentop, “Bizler de resmi görüşmelerimizde bunu anlatıyoruz. Burada bizim insanımızın varlığı sizin davetiniz talebiniz üzerine oldu. İki ülke arasında yapılan anlaşma uyarınca bizim insanlarımız burada diye konuşuyoruz“ ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Evlenen çifte düğün hediyesi veren Şentop, “Cenab-ı hak yeni evlenenlere üç hediye veriyor. Zenginlik, sevgi, üçüncüsü de rahmet” dedi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avrupa ve Amerikaya FETÖ tepkisi: Bu adamı Biden saklıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ve Amerika'ya FETÖ tepkisi: Bu adamı Biden saklıyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Deprem Anı Ülke Tatbikatı Türkiyenin 81 ilinde ve KKTCde 18.57de gerçekleştirildiSon dakika: 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de 18.57'de gerçekleştirildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Şentop#Almanya#Dügün

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya