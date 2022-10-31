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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya’da düğüne katıldı

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#Mustafa Şentop#TBMM Başkanı#Almanya
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya’da düğüne katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 00:33

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Almanya’nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün’ün oğlu Hasan Basri Ergün’ün düğününe katıldı.

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Neo-Naziler tarafından kundaklanan evlerinde 5 aile ferdini yitiren "Bilge Ana" Mevlüde Genç’in taziyesi için Almanya’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, taziyesinin ardından Solingen’den Köln’e geçti. Şentop, burada İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün’ün oğlu Hasan Basri Ergün’ün düğününe katıldı. Şentop düğünde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem evlenen gençlere hem de Avrupa’daki kardeşlerine selamı var” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya’da düğüne katıldı

Almanya’ya yapılan iş göçüne değinen Şentop, “Evet inançları var, kültürleri var, örf ve adetleri var, buraya büyük bir medeniyetin çocuklarının geldiğini başlarda farkına varamadılar. Şimdi de ‘Burada ne işiniz var size niye ihtiyacımız var ki’ diyen yeni jenerasyonlar ortaya çıktı. Tarihi geçmişi bilmek bunun farkında olmak lazım“ dedi. Yapılan anlaşmalar uyarınca insanların burada çalıştıklarına değinen Şentop, “Bizler de resmi görüşmelerimizde bunu anlatıyoruz. Burada bizim insanımızın varlığı sizin davetiniz talebiniz üzerine oldu. İki ülke arasında yapılan anlaşma uyarınca bizim insanlarımız burada diye konuşuyoruz“ ifadelerini kullandı.

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Evlenen çifte düğün hediyesi veren Şentop, “Cenab-ı hak yeni evlenenlere üç hediye veriyor. Zenginlik, sevgi, üçüncüsü de rahmet” dedi.

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#Mustafa Şentop#TBMM Başkanı#Almanya

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