TBMM Başkanı Kurtulmuş'ten 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Bu süreç Türkiye'nin meselesidir

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, gazetecilerin "Terörsüz Türkiye için komisyon ne zaman kurulacak?" sorusuna, "Bu süreç başlangıcından itibaren planlandığı gibi gidiyor. Önce İmralı'nın açıklaması arkasından örgütün bu karara uyacağını ilan etmesi ve arkasından Meclis'te bir sürecin başlaması öngörülmüştü. Örgüt elindeki silahları teslim edecekti. Bugün aynen planlandığı gibi ilk adımı gerçekleşti. Ama bu bir süreç. Daha çok silah var çok toplanacak süreç var. Mühim olan silahların hiçbir şekilde ele alınmamak üzere silahlı dönemin sona erdirilmesidir. Terör örgütünün kendisini lağvettiğini pratik olarak göstermesidir. TBMM'deki komisyonla ilgili de çalışmalarımız hemen hemen tamam gibi. Şimdi önümüzde komisyonun ismi ve kaç kişiden oluşacağı, çalışma prensipleri, hangi konuları öncelikli olarak ele alacağı tespit edip yolumuza devam edeceğiz. Komisyonun bir numaralı meselesi silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM ve millet iradesi adına takip etmektir" diyerek yanıt verdi.

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Kurtulmuş, "Her şey güzel ve iyi niyetle gidiyor. Türkiye'de terör bitsin diyen herkesi sürece destek vermeli. Bütün siyasi partileri göreve davet ediyorum. Bu süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değildir. Türkiye'nin meselesidir. Çok hassas bir süreç. Süreci zehirlemek isteyenler olacak. Bu süreci hep beraber yüz akıyla tamamlamamız gerekiyor. MİT hassas şekilde süreci yürütüyor." ifadelerini kullandı.