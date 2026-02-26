TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Yeni Yol’a ziyaret

Haberin Devamı

Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına verdiği katkılar için Yeni Yol Partisi’ne teşekkür etti. Komisyonun raporunu tamamlamasıyla sürecin belli bir noktaya taşındığını belirten Kurtulmuş, “Bundan sonra raporda yer alan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili ümit ederim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve kamuoyumuzun beklemiş olduğu bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır. Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorununu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ilanihaye ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur” dedi.