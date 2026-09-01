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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni adli yıl mesajı: Yargı camiamıza başarılar diliyorum

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Adli Yıl
TBMM Başkanı Kurtulmuştan yeni adli yıl mesajı: Yargı camiamıza başarılar diliyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 11:26

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında, yeni dönemin ülke ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için görev yapan yargı mensuplarına başarılar diledi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

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#TBMM Başkanı#Numan Kurtulmuş#Adli Yıl

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