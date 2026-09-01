TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni adli yıl mesajı: Yargı camiamıza başarılar diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında, yeni dönemin ülke ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için görev yapan yargı mensuplarına başarılar diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.