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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Tük kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının yıl dönümü mesajı

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#ANKARA#TBMM#Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Kurtulmuştan, Tük kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının yıl dönümü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 11:30

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yılını kutladı. Kurtulmuş, "Toplumsal hayattaki güçlü varlığı ile daima öne çıkan kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü daha fazla artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk kadınının, 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

Türkiye, birçok ülkeden yıllar önce kadınlara seçme ve seçilme imkanını getirerek, o yıllar için dünyaya çağın çok ötesinde bir demokrasi dersi vermiştir. Toplumsal hayattaki güçlü varlığı ile daima öne çıkan kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü daha fazla artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#ANKARA#TBMM#Numan Kurtulmuş

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