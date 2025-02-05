TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal Gazze planına tepki: Asla kabul edilemez

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trump'ın Gazze planı ile ilgili, "Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir. Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların Orta Doğu'yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Uluslararası hukuk karşısında sanık durumundaki sözde Başbakan'ın (Netanyahu), ABD Başkanı tarafından kral edasıyla karşılanması insanlık vicdanını yaraladı" dedi.

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