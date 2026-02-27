TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek

Haberin Devamı

"Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:



Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonraki süreçte, ümit ediyorum ki tatmin edecek bir süratte örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir.