×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Terörsüz Türkiye#STK
TBMM Başkanı Kurtulmuştan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 20:43

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş STK'larla buluştuğu iftar programında, açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte, ümit ediyorum ki tatmin edecek bir süratte örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek" dedi.

Haberin Devamı

"Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonraki süreçte, ümit ediyorum ki tatmin edecek bir süratte örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#Terörsüz Türkiye#STK

BAKMADAN GEÇME!