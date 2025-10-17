TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu sefer ya biz başaracağız ya da emperyalistler başaracak

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da "Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

(Terörsüz Türkiye süreci) Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak"

(İsrail'in Lübnan'a saldırısı) İsrail'in dün akşamki saldırganlığı asla kabul edilemez, tasvip edilemez. İsrail'i bir kere daha en şiddetli şekilde kınıyoruz.

"SİYONİST REJİMİN GÖZÜNDE ORTADOĞU HALKLARINI KÖLE OLARAK GÖRÜR"

Şunu altını çizerek ifade etmek isterim ki İsrail'in sadece şu son dönemde yaptığı saldırılara baktığınız zaman siyonist rejimin bu yayılmacı, faşist ırkçı, kendini üstün gören rejimin gözünde Ortadoğu halklarının hiçbirinin mikrop kadar değeri yoktur. Bunlar Türk'ü çok severlerde Kürt'ü sevmiyor değillerdir.

Yemin ederek söylüyorum ki Ortadoğu halklarını, köle olarak görürler, insan dışı varlık olarak görürler. Bugün emperyalizmin görünen yüzü siyonizmdir.

"BU SEFER YA BİZ BAŞARACAĞIZ YA DA EMPERYALİSTLER BAŞARACAK"

Hedefleri Ortadoğu coğrafyasını daha fazla bölmek daha fazla küçültmektir. Bizim hedefimiz ise daha fazla birleşmektir.

Bana söyler misiniz, Nusaybin halkını Kamışlı halkından ayıran nedir? Hepiniz kardeşiz, hepimiz aynı ailenin, aynı coğrafyanın insanlarıyız.

Demin mutlaka başaracağız dedim. Şimdi bir adım daha ileriye gidiyorum. Bu sefer ya biz başaracağız ya da emperyalistler başaracak. Mutlaka başaracağız. Türkiye olarak birlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz"