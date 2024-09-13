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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklama

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Sakarya Zaferi
TBMM Başkanı Kurtulmuştan Sakarya Zaferinin 103üncü yıl dönümüne ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 11:12

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'mizin ve şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimizin istiklal yolundaki gücünü artıran Sakarya Zaferi, Milli Mücadele'mize karargah olan Gazi Meclisimizin uluslararası alanda da itibarını artırarak tarihimizin altın halkalarından olmuştur. Tarihin akışını değiştiren ve milletimizin esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan ettiği bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Sakarya Zaferi

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