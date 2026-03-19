×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ramazan ayına veda mesajı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 20:53

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir ramazan ayını daha ardımızda bırakırken Rabb'imiz bayramın eşiği olan bu müstesna arife günü vesilesiyle kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

 

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mübarek ramazan ayı boyunca, yaratılışta eş, dinde kardeş olarak aynı sofraya oturmanın, aynı duaya amin demenin, gönüller yapmaya çalışmanın ne büyük nimet olduğunu bir kez daha idrak ettiklerini belirtti.

"Rabb'im bizleri rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayının feyzinden mahrum bırakmasın." temennisinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir ramazan ayını daha ardımızda bırakırken, Rabb'imiz bayramın eşiği olan bu müstesna arife günü vesilesiyle kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin. Elveda ya şehr-i ramazan."

 

BAKMADAN GEÇME!