TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda arkadaşlarımız meseleleri konuştular. Rapor da bütün partilerin ortaklaştığı şekilde çıkmış oldu. Dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya konuldu. Üçüncü göze ihtiyaç duyulmaksızın siyasi partiler bir araya geldi ve ortak metni çıkardı. Ben artık Türkiye'deki terör ve şiddet sarmalının geride kalmasını temenni ediyorum. CHP'ye, sayın genel başkana ve kurulda görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Özgür Özel ise açıklamasında şunları söyledi:

Sayın Kurtulmuş Meclis başkanı olarak komisyona başkanlık etti. Bu komisyonun meclis başkanı tarafından yürütülmesinin önemine vurgu yapmıştık. Sayın Kurtulmuş'a yaptığı liderlik için teşekkür ettim. Komisyona girmede CHP'nin girmesindeki tutumu konuşulmuştu. CHP'nin olduğu değil olmadığı komisyondan korkun demiştik. Türkiye'nin kazandığı bir yerde hep birlikte katkı koymak hepimizin görevidir.