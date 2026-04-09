TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan muhalefete 'ara seçim' yanıtı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 11:13

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin ara seçim talebine yanıt verdi. Kurtulmuş, "Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği Anayasa'da bellidir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği Anayasa'da bellidir. Anayasa'da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır. Anayasa ve İç Tüzük’e baktığımızda görev Mecliste’dir. Anayasa’daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik de konuşan Kurtulmuş, "Arzu ederiz ki bu süreç en kısa sürede tamamlanır. Siyaset bu kadar büyük bir sorumluluğu üzerine almış ve bu görevi de başarılı bir şekilde gerçekleştirmişken, örgütün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve silahları bırakma sürecini hızlandırılması en temel beklentimizdir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler konusunda sorumluluğun siyasi partilerin Meclis gruplarında olduğunu belirtti

