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KurtulmuÅŸ, KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n 51. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, 20 Temmuz 1974'teki harekatÄ±n sadece askeri bir harekat deÄŸil, KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, onur ve haysiyet mÃ¼cadelesi olduÄŸunu belirtti.

KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ± uluslararasÄ± hukuktan doÄŸan meÅŸru haklarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla savunulmasÄ± olarak nitelendiren KurtulmuÅŸ, bu onurlu mÃ¼cadelenin KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¼venliÄŸini teminat altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, adaya barÄ±ÅŸ ve istikrar getirdiÄŸini belirtti.

BugÃ¼n KKTC'nin bÃ¼tÃ¼n kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla tam manasÄ±yla teÅŸekkÃ¼l etmiÅŸ bir devlet olduÄŸunu "gururla mÃ¼ÅŸahede ettiklerini" vurgulayan KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n kahramanlarÄ±nÄ±n bizlere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin egemen eÅŸitliÄŸini ve eÅŸit uluslararasÄ± statÃ¼sÃ¼nÃ¼ esas alan kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m vizyonuyla KKTC'nin ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin haklÄ± davalarÄ±nda yanlarÄ±nda olmaya devam ediyoruz. KÄ±brÄ±s ÅŸehitlerimizi ve kurucu CumhurbaÅŸkanÄ± Rauf DenktaÅŸ'Ä± rahmetle, gazilerimizi minnetle anÄ±yor, barÄ±ÅŸ, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve kardeÅŸliÄŸin egemen olduÄŸu bir gelecek diliyorum."