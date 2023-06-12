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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan'a taziye

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Ankara#Meclis
TBMM Başkanı Kurtulmuştan Kazakistana taziye
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 17:53

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı paylaştı.

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Meclis Başkanı Kurtulmuş, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Kazakistan'da meydana gelen orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla dost ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

KAZAK MEVKİDAŞI KOŞANOV'LA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Kurtulmuş, görüşmede, "Kazakistan'ın Abay bölgesindeki orman yangınlarında işçilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduk. Türkiye'deki orman yangınları ve deprem felaketinde Kazakistan devleti ve Kazak halkının desteğini unutmadık. Aynı şekilde bizler de kardeşimiz Kazakistan halkının yanında olduğumuzu belirtiyorum" dedi.

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Acıların paylaştıkça azaldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu vesileyle sizlerin şahsında tüm kardeş Kazakistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum, yaralılar için de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#TBMM#Ankara#Meclis

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