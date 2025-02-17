TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Japonya’da Abdürreşid İbrahim Efendi’nin kabrine ziyaret

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tokyo'da, Abdürreşid İbrahim Efendi’nin kabrini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “İslam dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinden, Osmanlı’nın izini Japonya’da yaşatan büyük dava adamı Abdürreşid İbrahim Efendi’yi Tokyo’daki kabri başında dualarla yad ettik. Abdürreşid İbrahim Efendi, ömrünü, inancı uğruna kıtaları aşarak, Uzak Doğu coğrafyasındaki Müslümanların dayanışmasına ve Japonya’da İslam’ın tanıtılmasını sağlamaya adamış yalnızca bir alim değil, aynı zamanda bir medeniyet neferiydi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.