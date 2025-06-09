×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İsrail'in Madleen gemisine saldırısına tepki: İnsanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırı

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#İsrail#Madleen
TBMM Başkanı Kurtulmuştan, İsrailin Madleen gemisine saldırısına tepki: İnsanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 12:38

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısına ilişkin, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyonun, yalnızca insani yardım misyonuna değil insanlık onuruna da yöneltilmiş alçak bir saldırı olduğunu belirtti.

Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırmanın, soykırım ve kuşatma politikasının hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsani yardımların engellenmesi, uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."

İLGİLİ HABERTürkiyeden peş peşe İsraile sert tepkiTürkiye'den peş peşe İsrail'e sert tepkiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş#İsrail#Madleen

BAKMADAN GEÇME!