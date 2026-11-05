TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturmasına ilişkin açıklama: Kimler bu işe bulaştıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Jandrokovic, ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, bu yıl içerisinde Jandrokovic ile farklı platformlarda birkaç kez görüştüklerini ve bu görüşmelerde iki ülkenin küresel ve bölgesel meselelerde ortak bir tavır içerisinde olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında Hırvatistan’ın Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta inşa ettiği okullar için Hırvat halkına teşekkür etti.

Türkiye’nin bölgesel sorunlara karşı temel yaklaşımının 'diplomasi' olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bölgemizi ilgilendiren Rusya-Ukrayna, Amerika ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın tüm dünyayı etkileyen sonuçlarıyla, İsrail’in 3 yılı aşkın bir süre önce Gazze’ye arkasından da bütün Filistin halkı ile bölge halklarına karşı başlattığı savaş da dahil olmak üzere tüm bu sorunların mutlaka diplomasi masasında çözülmesinin bir yolunu bulmak zorundayız. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının Hırvatistan’ın da içerisinde bulunduğu Avrupa ülkeleri ile ülkemizi çok yakından etkilediğini ifade etmek isterim. Artık sonucu olmayan, sahada herhangi bir tarafın askeri bir güçle kazanmasının çok zor olduğu ve adeta kördüğüme dönen bir savaştan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu konuda tavrımız açıktır; Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine sonuna kadar saygı göstererek, her iki tarafın da kabul edebileceği adil, hakkaniyetli bir çözüm bir an evvel bulunmalıdır. Bunun için en kısa süre içerisinde müzakerelere başlanması ve sonuç alınması gereklidir. Türkiye olarak Rusya-Ukrayna savaşı sırasında her zaman barış platformlarına destek verdik. İstanbul’da yapılan müzakerelerde neredeyse nihai anlaşmaya çok yaklaştık ama maalesef halen bir barışa ulaşılamadı. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde savaşın adil bir şekilde bitirilmesi mümkün olur" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BALKANLARDAKİ HER GELİŞMEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Haberin Devamı

Türkiye ve Hırvatistan’ın ortak noktalarından birisinin Balkan coğrafyası olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Balkan ülkelerinde barış, güvenlik, istikrar ve gelişmenin esas alınması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Kurtulmuş, "Bunun için de Balkanlar’daki bütün siyasi yaklaşımların ve fikirlerin bir araya getirilmesinin ve Balkan halklarının müşterek çıkarları doğrultusunda istikrar, güven ve refah üçgeninde Balkanların yoluna devam etmesinin şart olduğunun kanaatindeyiz. Balkanlardaki her gelişmeyi yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Aynı şekilde Hırvatistan’ın Polonya ile başlattığı 'Üç Deniz İnisiyatifi'nin önemli ve değerli olduğu kanaatindeyiz. Adriyatik, Baltık ve Karadeniz’in güvenlikleri birbirini etkiliyor ve bu nedenle 3 denizin güvenliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak 3 deniz girişiminin stratejik ortağı olarak yer almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl önce TBMM Başkanı olarak ben, ardından Dışişleri Bakanımız toplantıya katıldı" diye konuştu.

Haberin Devamı

"YAPACAĞIMIZ İŞ BİRLİKLERİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Kurtulmuş, Türkiye’nin stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, "Bu konumda Hırvatistan başta olmak üzere dost ülkelerle iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim Balkanlarda, Güneydoğu Avrupa ve 3 deniz girişimi çerçevesindeki ülkelerle yapılan iş birliğinin aslında Doğu-Batı aksında Orta Koridor başta olmak üzere enerji arzının güvenliğine çok ciddi katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Aramızdaki olumlu gündemin geliştirilmesi ve artırılması için mevkidaşımın ziyaretinin fevkalade önemli bir fırsat olmasını ümit ediyorum. Ayrıca dostluk gruplarımız marifetiyle temaslarımızı artırarak sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Kurtulmuş ayrıca iki ülke arasında başta savunma sanayi olmak üzere enerji, kültür gibi alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

JANDROKOVİC: İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığını dile getirerek, "Biz Türkiye’den Bayraktar satın almıştık. Uzmanlarımız Türkiye’de bunun eğitimini aldılar ve bu araçları savunma sanayimize entegre ettiler. Bizim şirketimiz ile Türk şirketi iş birliği yaptı. Dünyada gerçekten çok sorunlu alanlar var ve o yüzden bu iki ülke arasındaki ilişkinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaret de çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

KURTULMUŞ'TAN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Ardından Kurtulmuş ve Jandrokovic gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmayla ilgili, "Gerçekten karşı karşıya olduğumuz fevkalade ciddi, kapsamlı ve derin bir krizdir. Bunun üzerine açıklıkla gidilmesi şarttır. Bu işe karışan, haksız kazanç elde eden, haram paranın peşinde koşan kim varsa, kime ulaşılıyorsa, nereye kadar gidiyorsa bunların hepsinden hesap sorulması milletimizin beklentisidir. Bu fon kriziyle ilgili görevli olan kamu görevlilerinin eğer hataları, ihmalleri varsa onlardan da mutlaka hesap sorulmalıdır. Asla bu konu geçiştirilmemelidir, ihmal edilmemelidir. Kimler bu işe bulaştıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Milletimizin beklentisi budur, adaletin gereği de budur. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki Fon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Mağdur olan vatandaşlarımızın haklarının ödenmesi için kaynak oluşturmaya çalışıyorlar ama sonuç itibarıyla kaynağın oluşabilmesi için çok hassas bir şekilde çalışılması lazım. Adalet Bakanımızın açıklamalarını dikkatli bir şekilde dinledim ve önemsediğimi ifade etmek isterim. Bakanımızın çizdiği o çerçevenin hukuki açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Milletimizin çoğunluğunun en önemli konusu budur. Türkiye artık bu meseleyle vakit kaybetmemelidir. Bir an evvel hem mağdurların alacakları ödenmeli hem de bu işe bulaşanlardan hesap sorulmalıdır" dedi.

"SÜREÇLERİ AÇIK VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK"

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve bu kapsamda TBMM’de kurulması planlanan 'İzleme Komisyonu'na ilişkin soru üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk asrının en zor, ağır ve yakıcı sorununu çözmek için yola çıktık. Diğer çatışma çözümleriyle kıyasladığımızda bu 2 yılda aldığımız mesafe daha fazladır. Dolayısıyla burada büyük çoğunluk çok olumlu katkıda bulundu. Türkiye siyaseti hemen hemen bütün partileriyle bu işi sahiplendi, bu noktaya kadar getirdi. Rapor hazırlandı, 467 kişinin ‘evet’ dediği bir yasa çıkarıldı. Bunlar çok kolay işler değil, sonuç alındığı zaman öyle görünebilir ama süreçlerin nasıl geliştiğini sizler takip ettiniz. Burada birkaç noktaya değinmek isterim; tüm süreçleri açık ve şeffaf bir şekilde yürüttük. Halkımızdan hiçbir konu gizlenmedi. En ufak detayda bile farklı siyasi partilerin müşterek bir noktaya gelmesi için çaba sarf ettik. Çok şükür, sürecin başarısının arkasındaki temel meselelerden birisi budur. Bu konu ile ilgili görüşü olan herkesin fikrini dinledik. Yani hiçbir grup, ‘Bizim görüşümüz vardı, söyleyemedik’ diyemez. Dolayısıyla bu açıklık ve şeffaflık içerisinde ilgili bütün tarafları dinleyerek ve milletimizin büyük bir çoğunluğunun desteğini alarak yolumuza devam ediyoruz. Böyle davrandığımız için siyasi partilerin, medyanın büyük ve kamuoyunun büyük çoğunluğu konuyu benimsedi ve destek veriyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kurtulmuş, yasada belirtilen hususların gerçekleşmesi için önce bir kurul kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını söyleyerek, "Bunun doğal bir sonucu olarak da Meclis’te İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyonun ne faydası var? Bu süreçte 3'üncü göz yok; 1’inci ve 3’üncü göz de milletin ve milletin temsilcisi olan TBMM’dir. Partilerimizden oluşan bu komisyon kurulacaktır. Komisyon süreci takip edecek ve gerekirse bazı alanlarda koordinasyonlar kuracak ve gerekirse de ilave birtakım yasal düzenlemeler konusunda hazırlıklar yaparak Meclis’e sevk edecek. Dolayısıyla her şey vaktinde, süreci içerisinde ilerliyor, hiçbir gecikme söz konusu değildir" diye konuştu.