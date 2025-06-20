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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili mesaj

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Eğitim Öğretim
TBMM Başkanı Kurtulmuştan eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili mesaj
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 10:51

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi, fedakar öğretmenlerimizi, eğitim camiamızın kıymetli çalışanlarını ve destekleriyle her zaman yanımızda olan velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve dopdolu bir yaz tatili diliyorum. Sevgili çocuklar, değerli gençler, tatilinizi dinlenerek, bol bol okuyarak, keşfederek ve güzel anılar biriktirerek geçirin. Unutmayın, öğrenmenin sonu yok; her yeni gün yeni bir bilgi, yeni bir deneyim demek. İyi tatiller diliyorum."

 

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Eğitim Öğretim

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