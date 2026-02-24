TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerle görüşüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP grubunu ziyaret etti

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde raporunu tamamlayarak kamuoyuna açıklamıştı.

Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptıkları katkılar nedeniyle partilere teşekkür edeceği ve komisyonda kabul edilen ortak raporun basılı halini sunacağı öğrenildi.

ZİYARET SONRASI KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA: MECLİS ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye kritik bir eşikte. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı metin ortaya çıktı. Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu sürece verdiği destek için Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum Bahçeli'nin tavrı örnek oldu" dedi.