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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Ayşenur Ezgi Eygi’ye anma

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#Ayşenur Ezgi Eygi#TBMM Başkanı#Filistin
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Ayşenur Ezgi Eygi’ye anma
Fatih Murat Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 13:48

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi, vefatının ikinci yılında yayımladığı mesajla rahmetle andı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının ikinci yılında andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Ayşenur Ezgi Eygi’ye anma

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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#Ayşenur Ezgi Eygi#TBMM Başkanı#Filistin

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