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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Ayşenur' açıklaması: Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesi

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#İsrail
TBMM Başkanı Kurtulmuştan Ayşenur açıklaması: Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 19:31

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Eski Eygi'ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde:

Bugün, Filistin’in Nablus kentinde, siyonist İsrail'in işgal güçleri tarafından sivillere gerçek mermilerle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı bir aktivist olan Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rachel Corrie'nin katlinin üzerinden 21 yıl geçti ancak İsrail devlet terörü, geride kalan sürede dünyanın suskunluğundan aldığı cesaretle bugün tıpkı Rachel'i katlettiği gibi Ayşenur'u da katletti. Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz. Bu barbarlık da gösteriyor ki tüm dünya siyonist İsrail'in tehdit ve tehlikesine karşı yekvücut olmak durumundadır. Netanyahu ve çetesi için sivil, genç, çocuk ayrımı yoktur, Filistinli ya da başka bir milletten olmanızın da önemi yoktur. Bunlar için kendileri ve öldürülebilir diğer insanlar vardır. Dünya bu vahşeti bir an önce durdurmak ve bu katillerin işledikleri insanlık suçlarını en ağır şekilde cezalandırmak zorundadır.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#İsrail

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