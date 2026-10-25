TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Atina’ya müftü tepkisi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Atina yönetimince yapılan dayatmanın dini temsilci sorunundan öte özgürlükler ve insan hakları sorunu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu açıklamayı yaptı: “Yunanistan’ın Gümülcine ve İskeçe’de ‘sözde müftüler’ dayatması, Batı Trakya Türklerinin din özgürlüğüne, Müslüman kimliğine ve inançlarını özgürce yaşama hakkına yönelik açık bir müdahaledir. Bu kabul edilemez uygulama, Yunanistan yönetiminin on yıllardır sürdürdüğü, Türk varlığını inkâr eden baskıcı siyasetin yeni bir halkasıdır. Bir toplumun, ibadetlerini ve dini temsilcilerini devlet eliyle belirlemeye kalkışmak ne hukuka ne de demokrasinin temel ilkelerine sığar.

LOZAN’A UYMA ÇAĞRISI

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının kendi dini temsilcilerini seçme hakkı tartışmaya açık değildir. Bu hakka yönelik her türlü müdahale, yalnızca soydaşlarımızın değil, insan haklarına ve din özgürlüğüne saygı duyan herkesin ortak meselesidir. Temel hak ve özgürlüklerden söz edenlerin, Batı Trakya’da yaşanan bu açık haksızlık karşısında sessiz kalmaması gerekir. Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak soydaşlarımızın kimliklerini, inançlarını ve haklarını koruma mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız.”

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUN SONU

Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi Kültür, Eğitim, Sosyal Yatırımlar Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada ise Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, “Bu bölgenin halklarını cetvelle çizilmiş sınırlarla birbirinden bölenler, Türkleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri, Şiileri, Marunileri, Nusayrileri birbirinden ayırt etmeye çalışanlar, artık yolun sonuna gelmişlerdir. Biz, sadece Terörsüz Türkiye meselesiyle bir örgütün silah bırakmasını değil bir asır evvel dağıtılan parçalarımızın yeniden derlenmesini, toparlanmasını sağlıyoruz, yani yeniden bölge halklarının birlikte daha güçlü olmasının yolunu açıyoruz” dedi.