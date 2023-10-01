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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AİHM'in FETÖ kararına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#FETÖ#AİHM
TBMM Başkanı Kurtulmuştan AİHMin FETÖ kararına tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 21:15

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin FETÖ ilgili kararına ilişkin, "Türkiye’ye, Türk siyasetine kastetmiş, Türk demokrasisine kast etmiş bir terör örgütü lehine alınmış kararların Türkiye nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM açılış resepsiyonunda konuştu. Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan gazeteciye, kahraman polislerin büyük bir felaketin yaşanmasını önlediklerinin belirterek, "Kendi hayatlarını hiçe sayarak, tereddüt etmeden ilk ateş edildikten sonra ateş ederek karşılık verdiler. Biz tabii terörle 40 yıldır mücadele ediyoruz. Ben milletimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

FETÖ ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "FETÖ ile ilgili sıcak odalarda konuşmak kolay. Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi fantezi değil. Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi birkaç saat içinde FETÖ'cüler istediklerini elde etselerdi, bugün burada resepsiyonu yapıyor olmayacaktık. Böylesine Türkiye’ye Türk siyasetine kastetmiş Türk demokrasisine kast etmiş bir terör örgütü lehine alınmış kararların Türkiye nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

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#Numan Kurtulmuş#FETÖ#AİHM

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